俳優の松本まりか（４１）が、来年１月にスタートするテレビ東京系ドラマ「元科捜研の主婦」（金曜、後９・００）に主演することが２９日、分かった。テレビ東京と講談社が共同で開発したオリジナルストーリーで、松本が演じるのは、かつて科捜研のエースと呼ばれた専業主婦。退職して家事と育児に忙しい日々を送っている。ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの横山裕（４４）演じる新米刑事の夫、５歳の息子と一家総動員で事件解決に挑む