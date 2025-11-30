「新馬戦」（２９日、京都）文句なしの快勝だ。半姉に今年の２冠牝馬エンブロイダリーのいるバートラガッツ（牡２歳、父リアルスティール、母ロッテンマイヤー、栗東・池添）が好位から早めに抜け出して４馬身差で圧勝。単勝１・８倍の人気にきっちり応えた。Ｃ・デムーロは「砂をかぶると良くないと聞いていた。直線はいい脚。体は若いけど、楽しみです」と評価。池添師は「まだ緩いが、速いところではいいフットワークをす