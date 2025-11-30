「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）ダノンデサイルは２９日、昨年のダービー以来の府中入り。原口厩務員は「落ち着いていました」と胸をなで下ろす。海外帰りの一戦となるが、「相変わらずわんぱくだけど、体は少しずつ大きくなっている。左回りの方がいいと思うし、このメンバーでもいい競馬をしてほしい」と力を込めた。