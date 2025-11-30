「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）マスカレードボールは２９日、美浦Ｅ→坂路へ。僚馬ゴーソーファーと一定の間隔を保ちながらキャンターで軽快に駆け上がった。「前回より雰囲気はいいですよ。もう少し危うさが出るかと思ったけど、馬が苦しいところを乗り越えてくれました」と花本助手。さらなる上積みが見込めそうだ。