「新馬戦」（２９日、京都）２番人気のレッドリガーレ（牡２歳、父モーリス、母ペイフォワード、栗東・斉藤崇）が中団追走から差し脚を伸ばして初陣Ｖを決めた。プーシャンは「現状は千六ぐらいが良さそう。子どもっぽいところはありますが、走る馬であることは間違いない。成長が楽しみ」と素質を高く評価した。斉藤崇師は「道中も余裕がある感じではなかったですし、まだまだ幼いですね。これからの馬ですが、現状で勝てた