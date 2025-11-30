「カトレアＳ」（２９日、東京）１・７倍と圧倒的１番人気に支持されたサトノボヤージュ（牡２歳、美浦・田中博）が好位から直線半ばで抜け出し、１馬身半差をつけて３連勝を飾った。戸崎圭は「前走を見て能力があるのは分かっていた。距離が延びてどうかと思ったけど上手に走ってくれたし、申し分ない感じ。強かったです」と相棒をたたえた。今後について田中博師は「レース前からサウジ遠征（サウジダービー＝２６年２月１