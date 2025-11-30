ヒルトンは、アジア太平洋地域で初となるリゾート地開業となる「キャノピーbyヒルトン沖縄宮古島リゾート」を、2026年4月1日（水）に開業すると発表しました。これに先駆け、公式サイトでは宿泊予約の受付もスタートしています。伊良部大橋の絶景を望むインフィニティプールや、宮古島の豊かな自然と文化を取り入れたデザインが特徴の同ホテルはワーケーションにも適した設備も備えます。本記事では、気になる客室タイプやレストラ