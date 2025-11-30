天海祐希主演の劇場版『緊急取調室 THE FINAL』の公開を記念して、12月19日に桃井かおり出演の『緊急取調室』特別編が、テレビ朝日系にて、12月19日20時より放送されることが決定した。 参考：劇場版『緊急取調室 THE FINAL』新予告＆ポスター公開天海祐希の鬼気迫る取調べシーンも 天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調