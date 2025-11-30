ソフトバンクの柳町がチームの保留第1号となった。6年目の今季は自己最多131試合に出場し、最多出塁率のタイトルを獲得するなど大ブレークした。今季の推定年俸4200万円からの大幅アップが見込まれていた中でサインには至らず、広報を通じて「具体的に不満がある、譲れないものがあるということではなく、しっかりと時間をかけて球団と話し合いをしたいという思いで保留をさせていただきました」とコメントした。三笠杉彦GM