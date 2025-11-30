日本女子代表は11月29日、「MS&ADカップ2025」でカナダ女子代表と長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）で対戦した。43分に谷川萌々子の左足ダイレクトシュートで先制したなでしこジャパンは、後半に入って49分に相手GKからボールを奪った田中美南のゴールで加点。さらに68分にも谷川の折り返しに反応した藤野あおばがワンタッチ押し込んで３点目を奪取。東京五輪金メダルの強豪を相手に３−０の完勝で、親善試合７戦