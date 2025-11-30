現地11月29日に開催されたリーグ・アンの第14節で、南野拓実が所属するモナコが絶対王者パリ・サンジェルマンとホームで対戦。１−０で勝利を飾った。 この試合で値千金の決勝ゴールを決めたのが、トップ下で先発した南野だった。なかなか均衡が破れずに迎えた68分、左サイドからのクロスを巧みなトラップで収めると、すかさず左足でシュート。ゴール右に流し込んで見せた。主力となった日本代表MFを現地メディアは絶賛。