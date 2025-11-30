野球振興に懸ける情熱は人一倍だ。日本ハム・今川優馬外野手（28）が29日、旭川市内で行われた野球教室に玉井大翔投手（33）、松浦慶斗投手（22）と共に参加。同市内の36人の小学生と交流し、胸に秘めていた夢への思いを強くした。「僕は夢があるんです。学童野球のチームをつくりたい。今は野球人口が減っていると言われますけど、ファイターズの選手がつくるとなったら、興味を持ってもらえると思う」将来的にではあるが、