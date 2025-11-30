人口が世界一となり、GDPがイギリスを追い越し世界第5位にまでなったインド。今後も急成長が見込まれるインドにおいて、ヤクルトやPayPayといった日本企業も進出している。中間層の拡大が見込まれるインド市場で勝つために、日本企業はどんな仕掛けを準備しているのだろうか。※本稿は、朝日新聞記者の石原 孝・伊藤弘毅『インドの野心 人口・経済・外交――急成長する「大国」の実像』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したもの