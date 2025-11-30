存続か解散か、動向が注目されていたノアのユニット「チーム・ノア」が活動続行を宣言した。チーム・ノアは２９日、横浜で主体興行「ＴＥＡＭＮＯＡＨＪＵＤＧＥＭＥＮＴ」を開催。現在ユニットに所属する４人（モハメドヨネ、小峠篤司、大原はじめ、Ｈｉ６９）が第４試合まで１試合ずつ出場した後、メインの８人タッグ戦で集結し、藤田和之、谷口周平、晴斗希、菊池悠斗組と対戦した。試合は中盤まで小峠が集中砲火を浴