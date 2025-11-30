日本ハムの伊藤が北海道苫小牧市内で行われた苫小牧駒大（現北洋大）時代の恩師・大滝敏之監督の勇退パーティーに出席した。入学した大学を1年秋で退学し、同校で再出発。「監督がいなければ今の僕はいない。（監督が勇退する）そういう年に（沢村賞など）タイトルを獲れて少しは恩返しになったかなと思う」と話した。野球部は部員減のため今秋限りで休部となるが「活躍し続けることで（大学の）名前は消えない」とさらなる