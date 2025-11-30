ソフトバンクの大江は50万円増の推定年俸2500万円でサイン。今年5月にトレードで巨人から移籍し、16試合に登板し、0勝1敗1ホールド、防御率1・53だった。中継ぎで計17回2/3を投げ、9四球を許したのを反省し「四球を出したらヒットと同じ。減らしていかないと」と話した。自主トレは筑後ファーム施設で行う予定で「四球を減らすこと球速を上げること、両方を意識していきたい」と強化ポイントを挙げた。