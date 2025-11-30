名だたるＯＢを目指して――。陸上男子１００メートルで今年７月にＵ１８世界記録（１０秒００）を樹立した清水空跳（星稜高２年）が、今季の快挙を振り返った。日本陸連アスレティックス・アワードが２９日、東京・国立競技場で行われ、清水は新人賞を受賞した。今年７月の全国高校総体（広島）では、１２年ぶりに桐生祥秀の持つ日本高校記録を更新。Ｕ１８世界記録も塗り替えた。９月の世界選手権東京大会でも、男子４００