ソフトバンクの山川穂高内野手（34）が29日、沖縄セルラースタジアム那覇で開催された球団主催の野球教室「ベースボールキッズ2025」に参加した。実技指導でノッカー役を担当し、時折「速い球いける？」と確認しながら容赦なく打球を飛ばし、子供たちはユニホームを泥んこにしながら必死で食らいついた。「プロの凄さは口で言うより肌身で感じてもらった方が良いかなと。プロの厳しさを見せてあげられたんじゃないかな」とニ