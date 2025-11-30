冬のボーナス支給に心躍らせる人も多いのではないか。投稿を寄せた東京都の50代男性（事務・管理／年収2000万円以上）は、高収入だけあり、支給される額も相当なもののようだ。「支給日は12/5予定（毎年12月第一週金曜日と決まっている）だが、120万円程度。月給の何か月分とこれも決まっている」一度に100万円以上が振り込まれるわけだが、男性の反応は冷めている。（文：長田コウ）「いつまでももらえるものではないかもしれない