◇JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 3日目(29日、宮崎カントリークラブ)3日目を8位でスタートした金澤志奈選手が、9番でイーグルを達成するなど4アンダーでトータル6アンダーとし、最終日を前に首位タイに立ちました。金澤選手は試合後にインタビューに応じ、この日のプレーを振り返ると「昨日に引き続き、今日もいいプレーができたので、順位とかではなく、シンプルに内容がよかったのでいい1日だったと思います」と述