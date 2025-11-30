【モスクワ共同】黒海に面したロシア南部ノボロシースクの原油積み出しターミナルで29日未明、ウクライナ軍の無人艇による攻撃があり、カザフスタン産原油を輸出する「カスピ海パイプラインコンソーシアム（CPC）」の係船施設が激しく損傷した。CPC広報部が発表した。この攻撃を受け、カザフ政府は原油輸出を代替ルートに迂回させる方針を決めた。ロシア南部の主要港であるノボロシースクでは9月にもCPC事務所が無人機攻撃を受