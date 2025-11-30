２９日の東京２ＲでＪＲＡ最年長ジョッキーの柴田善臣騎手（５９）＝美浦・フリー＝が、６番人気アグネスクレスト（牡２歳、美浦・和田勇）を勝利に導いた。９月２７日の中山１１Ｒ・秋風Ｓ（ピースワンデュック）以来の勝利で、自身が持つＪＲＡ騎手最年長勝利記録を５９歳４カ月０日に更新した。「すごく馬の状態が良さそうだった。落ち着いていたし、返し馬もスムーズにできた。気性の成長が大きいね。折り合いもついたし、