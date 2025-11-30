ドライバーの高齢化や人手不足が叫ばれる運輸業界。現役ドライバーである60代男性が、職場の悲惨な状況を寄せた。まず会社の事務所と管理職は「トラックについて知らないし興味も無い」状態で、社員の評価はほかの社員の声を鵜呑みにするそう。さらに、勤続年数が長い人を過大に評価し「その社員を社内通知の公示書類にて下の名前で表示」するほどだった。（文：境井佑茉）「大型トラックにも関わらず日々の車両点検はしない」優遇