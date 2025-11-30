岐阜市内で11月29日に行われたサッカーJ3の試合中に、ボールボーイを務めていた男子中学生がパイプ椅子に手を挟まれ、指先を切断する大ケガをしました。岐阜県スポーツ協会によりますと、29日、岐阜メモリアルセンター長良川競技場で開催されたFC岐阜の試合中に、ボールボーイを務めていた男子中学生(14)が、座っていたパイプ椅子が壊れ、その際に右手の薬指をパイプに挟まれました