悪気がないとしても、言われた側が不快に感じる言葉なら、それはただの失礼な発言だろう。投稿を寄せた50代女性（事務・管理）は、10歳下の女性スタッフの発言にモヤモヤしている。（文：境井佑茉）「女性スタッフが掃除道具の片付け方やこちらが常識だろうと思うようなことを知らないことが多くて、やり方を教える度に、『わ〜、すごい！さすが年の功！』と言ってくる」「『あなたは常識ないね』と言い返すこともできるけど……」