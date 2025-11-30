◆明治安田Ｊ３リーグ岐阜２―３ＦＣ大阪（２９日・長良川）サッカーＪ３は２９日、最終節が行われ、初のＪ２昇格を狙うＦＣ大阪は敵地で岐阜に３―２で勝利した。勝ち点３差をつけられていた２位・八戸が引き分けて自動昇格を決めたため、３位で昇格プレーオフ（ＰＯ）に回ることが決定した。試合は０―１の後半開始からピッチに入ったＦＷ島田拓海（２９）がハットトリックで勝利に貢献。「得点しか求められていない」と後