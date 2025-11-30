来春センバツ（２０２６年３月１９日開幕・甲子園）の２１世紀枠の９地区候補校が１２月１２日に発表される。大阪は府立の生野が初選出された。今秋の府大会で１６強入りし、５回戦で興国に４―５で惜敗。大阪府の吉村洋文知事（５０）や日本サッカー協会の宮本恒靖会長（４８）らを輩出した進学校が、大阪初の２１世紀枠選出を待つ。来年１月３０日のセンバツ選考委員会で出場２校が決定する。また、９地区の選出校を本紙が予想