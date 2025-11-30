◆アメリカンフットボール全日本大学選手権▽準決勝立命大４２―３１早大（２９日、スピアーズえどりくフィールド）準決勝１試合が行われ、昨季学生王者の立命大（関西２位）が、４２―３１で早大（関東１位）を破り、２年連続の決勝進出を決めた。第１クオーター（Ｑ）のＱＢ竹田剛（４年）＝大産大付＝の先制点などアウェーで６タッチダウン（ＴＤ）を獲得。残る準決勝１試合は３０日の関学大（関西１位）―関大（関西３位