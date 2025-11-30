巨人が１９７６年から宮崎キャンプの宿舎としてきた「青島グランドホテル」が、大規模改修のため３０日をもって休館する。同ホテルの元支配人・田川静児さん（７４）が人気球団を預かった苦労話を振り返り、６月３日に亡くなった長嶋茂雄さん（享年８９）が、監督時代に見せていた素顔を明かした。（取材・構成＝小島和之）田川さんは１９８２年に入社。２０２３年１１月の退社までに支配人などを務め、キャンプ中は１か月泊