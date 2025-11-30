◆第１２回京都２歳Ｓ・Ｇ３（２歳国際オープン）２０００メートル（芝・良）第１２回京都２歳Ｓ・Ｇ３は２９日、京都競馬場の芝２０００メートルで行われ、９番人気のジャスティンビスタがデビュー戦に続く連勝で重賞初制覇を飾った。外から豪快に差し切り、今後のビッグレースが楽しみになるレースぶりで陣営も期待を膨らませた。手綱を執った北村友一騎手（３９）＝栗東・フリー＝は、クロワデュノールで挑む３０日のジャパン