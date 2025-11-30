日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが、母校のイベントで司会をしたことを報告した。３０日までにインスタグラムを更新し、「先日、母校の渋谷教育学園の１００周年記念式典の司会を担当しました」とつづり、会場での写真などをアップ。「久しぶりに先生たちにお会いできてと言いたいところなのですが、よく帰っていまして笑、でもいつも温かく迎え入れてくれて、後輩たちも元気で可愛くて思い出に残る時間になりました」と