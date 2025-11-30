「令和の峰不二子」と称されるモデルの阿部なつき（26）が30日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。クリスマスツリーを前に撮影した写真が物議を醸している。阿部は26日に「ツリーの前で写真撮ってたら、いつのまにか列できてた。笑」とつづり、クリスツリーを前に笑顔の写真を2枚公開。この投稿にさまざまなコメントが寄せられていた。列ができた理由について「みんな撮りたいんだよ。終わったら退きましょう」「次の人のため