モデルの谷碧（27）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。ビキニ水着での撮影ショットを投稿した。ソファの上に座り、腕を頭の上で組んだ黒いビキニ水着姿や、青い水着のバックショットに加え、教室での撮影では茶色の水着で黒板の前に立ったり、机に手をついて振り返るバックショットなどを公開した。ファンやフォロワーからも「超カワイイ」「いつもセクシーで美しい」「スタイル抜群」「抜群のプロポーション」「ホントに