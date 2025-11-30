きょう30日（日）、そして12月がスタートするあす1日（月）以降にかけて、頭文字にKのつく「寒暖差」「黄砂」「寒気」の3Kに注意が必要です。週半ばから後半にかけては山沿いを中心に大雪となり、晴れる所でも真冬のような厳しい寒さになるでしょう。■1つめのK・寒暖差きょう30日（日）朝は前日より冷え込んでいる所が多くなっていますが、昼間は沖縄から東北南部にかけて晴れ、日ざしが暖かい見込みです。最高気温は前日より高い