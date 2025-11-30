女優松本まりか（41）が、来年1月スタートのテレビ東京系連続ドラマ「元科捜研の主婦」（金曜午後9時）に主演することが29日、分かった。元科捜研のエースとして科学的推理を展開し、横山裕（44）演じる新米刑事の夫、人気子役の佐藤大空（6）とともに“一家総動員”で事件に挑む本格的ミステリー。現代の家族のあり方も描くホームドラマとのハイブリッドとなる。テレ東と講談社が共同で原作を開発したオリジナルストトーリーで、