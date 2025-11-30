パドレスとの契約を今オフにオプトアウトしたスアレス(C)Getty Imagesドジャースの補強動向に対する注目が集まっている。2025年シーズンに球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たしたドジャース。まさに黄金期を迎えるチームは来季も世界一を手にするべく、今オフも適材適所の補強に余念がない。とりわけ「最重要課題」としてクローズアップされているのが、救援陣へのテコ入れだ。攻守にスターが居並ぶ“銀河系軍団”にあ