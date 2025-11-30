巨人の宮原駿介投手（２３）が２９日、計画的に苦手克服に挑むことを誓った。まずは投球フォームの「連動性」だ。以前から「足から腕に力をつなげる流れが足りていない」と語っていた。下半身で生み出した力を上半身に伝える連動性の強化するためのトレーニングに励む構えだ。また「計画が苦手」でもあるという。「プライベートでも前々から遊び行こう、とか言われるとダメなんですよ」と左腕。「今年はしっかり１日単位でやる