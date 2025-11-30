フジテレビの原田葵アナウンサー（25）が、29日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「寒くても締めのアイスは大切」と記し、頬に手を当てるカメラ目線ショットを披露した。フォロワーからは「葵ちゃんかわいい」「いまだ現役アイドルにしか見えん」「かわい過ぎです」「なにアイスがすき？」などのコメントが寄せられている。