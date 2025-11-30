お笑いコンビの霜降り明星せいや（33）が、28日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に相方の粗品（32）と生出演。共演NGと思っている芸人の実名を告白した。せいやは「NG出してるけど、たまにあるな、え？みたいな。NG乗り越えて」と切り出し、NG芸人とのブッキングがたまにあると明かした。その上で「ほんまのNGは出してないよ。テレビ局とかにな。俺自身はNGやと思ってるけどな。2度と