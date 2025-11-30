楽天の渡辺佳が背番号「48」から「35」に変更されることが発表された。渡辺佳は球団を通じ「同じドラフト6位であり、明治大学の先輩である島内さんがつけていた35番を受け継ぎたいと思い、球団にお願いしました。“35番は佳明”と言われるように頑張ります」とコメントした。また、平良は「48」、古賀が「61」となる。