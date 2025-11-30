昨年2着同着のシンエンペラー。約5時間半の輸送を終え、吉田一助手は「いつもと変わらず順調に来られた」と状態を伝えた。前走・愛チャンピオンS6着後、喘息（ぜんそく）と肺出血の影響で凱旋門賞をパス。「前走の敗因が分かって良くも悪くもすっきりした。この馬のリズムで運んだ時は崩れていない」と復活に自信をのぞかせた。