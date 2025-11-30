ダノンベルーガはダートで脚を慣らした後、金曜に続き2日連続でWコース入り。追い切り後もしっかり負荷をかけられている。「前走（新潟記念13着）の疲れも取れて、カイ食い、健康状態、毛ヅヤ、体の張りが良く、活気があっていい状態。ピリッとして前向きさが出てきた」と堀師。22年共同通信杯以来、約3年10カ月ぶりのVを目指す。