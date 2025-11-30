トランプ米大統領（左）とベネズエラのマドゥロ大統領（ともにゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは29日、トランプ米大統領が先週、麻薬対策を掲げて軍事圧力を強めるベネズエラのマドゥロ大統領との電話会談で退陣を求めたと報じた。応じない場合、軍事力行使も含めた対応を検討すると伝えた。ベネズエラ側が求めているマドゥロ氏や側近、家族の恩赦についても協議したという。米紙ニュー