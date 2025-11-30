紅一点のブレイディヴェーグは坂路でしなやかな走り。宮田師は「リズミカルで元気いっぱい。毛ヅヤ、馬体の張りはさえているし体調はいい」と納得の表情を浮かべた。23年エリザベス女王杯以来のスタンド前発走。「前走（天皇賞・秋10着）は落ち着いて臨めたからね。今回も落ち着いて流れに乗れるはず」と不安視していなかった。