楽天は29日、安田悠馬捕手（25）の登録名を「YG安田」に変更すると発表した。「YG」は名前の「ユウマ」と「ゴジラ」を表し、安田は球団を通じて「ケガ続きで何かを変えようと思い、思いきって変更することにしました」と心機一転、来季に臨む構えを示した。安田は21年ドラフト2位で楽天に入団。須磨翔風（兵庫）時代、ブルーのストライプのユニホームにちなんだ異名が「青ゴジラ」で、プロでは松井秀喜氏の代名詞となった背