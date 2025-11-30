昨年のダービー馬ダノンデサイルも無事に輸送を終えた。原口厩務員は「輸送は落ち着いていてスムーズだった」と報告した。2走前のドバイシーマクラシックではカランダガンを撃破。「レースを見ても左回りの方が良いと思いますし、このメンバーでも良い競馬をしてほしい」。ダービーを制した舞台で、3個目のG1タイトルを狙う。