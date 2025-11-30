群馬県伊勢崎市で去年、飲酒運転のトラックによる事故で2歳の男の子を含む3人の家族を失った母親が事故後、初めて講演しました。群馬県伊勢崎市で去年5月、飲酒運転のトラックによって長男の塚越湊斗ちゃん（2）ら家族3人を失った母親がきのう開かれた「犯罪被害者週間全国大会2025」で講演しました。湊斗ちゃんの母親「姉が毎日家にいてくれたり、被害者支援の方が来てくれたりと、1人でいることが少なかったので実行することはあ