11月30日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』に、“超ニッチな婚活イベント”で結ばれた北海道別海町の新婚夫婦が登場する。夫が別海町で父と営むのは、約60ヘクタール＝東京ドーム13個分もの広さの牧場で、約100頭の乳牛を飼育。搾乳は1日2回、掃除・餌やりは1日3回を早朝から年中無休でこなしている。一方の妻は、大阪府枚方市の出身。5月に移住し、観覧に来ていた夫の父も「明るくて仕事もやってくれ助かっている」と大絶賛だ。