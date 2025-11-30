楽天は29日、ワォーターズ璃海ジュミル内野手（20）の登録名を「ワォーターズ」に変更すると発表した。日本ウェルネス沖縄から23年ドラフト4位で楽天入り。2年目の今季はイースタン・リーグで68試合に出場し、打率・192の成績だった。