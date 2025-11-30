女優の岸本加世子（64）が29日、自身のインスタグラムを更新。実父の職業を明かした。岸本は幼少期の自身の写真を2枚投稿。焼津港で撮影した1枚は、背景にマグロがズラリと並んでおり「実父はマグロ船の漁師でした」と明かした。さらに「コートは母の手作りです」と説明した。フォロワーからは「めちゃ可愛い」「コートかわいい」「誰かすぐにわかるくらい可愛い」「面影ありますね」などの声が寄せられていた。岸本の両